الأمم المتحدة تعلق نشاط المساعدات ليلا في قطاع غزة.. ما هي الأسباب؟

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن المنظمة علقت الحركة في غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم المسائل الأمنية عقب مقتل موظفين بمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.

ظهر اسم منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية على خلفية مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة من موظفيها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة أمس الاثنين 1 نيسان / أبريل الجاري.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.