الأمم المتحدة تعلن إحصائية جديدة لضحايا الحرب في أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة عن عدد من الضحايا في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه تحقق من سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا هم 474 قتيلا و861 مصابا منذ العمليات العسكرية.

وأشار المكتب في بيان إلى أن الحصيلة ليست كاملة وفي انتظار تقارير مؤكدة، موضحا أن هذه الحصيلة تتعلق على سبيل المثال، ببلدات فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم حيث توجد مزاعم عن سقوط مئات الضحايا المدنيين.

وكان العدد السابق للقتلى المدنيين الذي صدر أمس الإثنين 406.

وقالت يفينييا فيليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم: “لم يمر يوم دون أنباء عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين نتيجة القصف العشوائي وقصف المناطق السكنية في المدن الأوكرانية الكبرى”.

يأتي ذلك فيما توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الثلاثاء، أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة.

وقال جراندي للصحفيين في أوسلو “أعتقد أننا سنتجاوز عتبة المليونين اليوم أو غدا كحد أقصى”.

ووفقًا للأمم المتحدة، قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب.

وفر أكثر من 1,7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط، وفقًا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة أمس الإثنين.

وأدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1,735,068 لاجئًا على موقعها الإلكتروني المخصص في الساعة 11,00 ت غ.

وهذا العدد يزيد بـ200 ألف على الحصيلة السابقة يوم الأحد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، خصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.