الأمم المتحدة تعلن تعيين وزيرة هولندية منسّقة إنسانية لغزة

عينت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، السياسية الهولندية سيغريد كاغ منسقة المساعدات في غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من كانون الثاني/يناير.

وأضافت “ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة”، كما أنها ستنشئ “آلية” لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

شغلت كاغ منصب وزيرة المالية فى هولندا لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة فى بلد يتصدر الدول الأوروبية الداعية للتقشف المالي.

وكاغ دبلوماسية سابقة في الستين من عمرها، حلت محل فوبكه هوكسترا أحد كبار مؤيدي الانضباط المالي الذي تراجع حزبه المسيحي – الديمقراطي (سي دي إيه) اليميني الوسطي في الانتخابات الأخيرة للمرتبة الرابعة خلف حزب المعارضة اليميني المتشدد “بي في في”.

وكانت كاغ قد استقالت من منصب وزيرة الخارجية الذي تولته لفترة وجيزة بالوكالة بسبب كيفية إدارة الحكومة لأزمة إجلاء الرعايا من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابل، وسبق أن تولت حقيبة التجارة الخارجية والتنمية.