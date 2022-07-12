الأمم المتحدة تعلن حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا

ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان‭ ‬اليوم الثلاثاء أن أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مضيفا أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي لديها العشرات من مراقبي حقوق الإنسان في الجمهورية السوفيتية السابقة، في تحديثها الأسبوعي إن 5024 شخصا قتلوا وأُصيب 6520 آخرون.

الأطفال القتلى

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المتواصل ما يقارب من خمسة أشهر في مقتل 347 طفلا وإصابة المئات.

وفي منشور على “تلغرام”، الأحد، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن حوالي 347 طفلاً قتلوا وأصيب 648 أخرين منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ونقل موقع “نيو فويس أوف أوكرين”، عن مكتب المدعي العام الأوكراني قوله إن تلك الأرقام “ليست نهائية”، مرجحا “ارتفاع أعداد الضحايا”.

تحقيق أممي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثنين، إن مسؤولي المنظمة الدولية سيحققون في مقتل وإصابة أطفال في أوكرانيا وإثيوبيا وموزامبيق في تقرير خلص إلى أن 2515 طفلا قتلوا و5555 أصيبوا بتشوهات في صراعات في 2021.

كما تحقق التقرير السنوي الذي يحمل اسم “الأطفال والصراعات المسلحة” من تجنيد واستغلال 6310 أطفال في صراعات حول العالم في 2021.

ويشمل التقرير انتهاكات أخرى مثل الخطف والعنف الجنسي والهجمات على مدارس ومستشفيات والحرمان من الحصول على المساعدات.

وخلص التقرير إلى أن أكبر عدد من الانتهاكات المؤكدة بحق الأطفال في 2021 وقعت في اليمن وسوريا وأفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية والصومال وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.