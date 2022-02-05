الأمم المتحدة تعلن حصيلة قتلى بعثاتها حول العالم خلال 2021

أفادت “اللجنة الدائمة لأمن واستقلال الخدمة المدنية الدولية”، التابعة لاتحاد موظفي الأمم المتحدة، الجمعة، بمقتل 25 من الموظفين والأفراد المرتبطين بالمنظمة الدولية، في هجمات متعمدة خلال عام 2021.

وقالت اللجنة إن القتلى هم مدني واحد، و24 من قوات حفظ السلام، ومنهم امرأتان.

وللسنة الثامنة على التوالي، تعد ظروف عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، الأخطر في العالم، حيث قتل 19 من قوات حفظ السلام هناك، تليها ظروف عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، حيث قتل أربعة من أفرادها.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 462 من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والذين قتلوا في هجمات متعمدة خلال السنوات الـ 11 الماضية.

وتوجد حاليا 12 بعثة لحفظ السلام حول العالم، وتساعد هذه البعثات البلدان على “تجاوز المصاعب، والانتقال من الصراع إلى السلام”.

وتتمتع هذه البعثات “بالشرعية (…) والقدرة على نشر القوات والشرطة من جميع أنحاء العالم، ودمجها مع قوات حفظ السلام المدنية”.

ولهذه البعثات مجموعة أهداف حددها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشمل “حماية المدنيين وحماية الأطفال من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ودعم المشاريع ذات التأثير السريع على المجتمعات”.