الأمم المتحدة: تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تعيين لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى خلال الصراع في أوكرانيا.

ويترأس النرويجي إريك موس اللجنة المفوضة “للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ذات الصلة في سياق عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا”.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع من مارس على تشكيل لجنة تحقيق لمدة عام بناء على طلب أوكرانيا وحلفاء من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

وكان مستشار بالرئاسة الأوكرانية، رجح اليوم الأربعاء، استمرار ذروة العمليات العسكرية الروسية على بلاده لأسبوع على الأقل.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن روسيا تنقل قواتها من شمال إلى شرق البلاد لمحاولة تطويق القوات الأوكرانية، لكنها تحتفظ ببعضها بالقرب من العاصمة كييف لربط جزء من الجيش هناك.

من جانبها قالت مفوضة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت المكتب الميداني للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في ماريوبول.

وتابعت:” القوات الروسية قصفت المناطق السكنية في أفدييفكا بالمدفعية وصواريخ “توشكا يو” (Tochka-u)”، لافتة إلى أن الروس يستهدفون الأحياء السكنية في لوغانسك بالأسلحة الثقيلة ويتسببون في أزمة إنسانية.