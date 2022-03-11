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الأمم المتحدة تكشف أجدد حصيلة لضحايا الحرب في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
اللاجئون الأوكران

اللاجئون الأوكران

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دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، أسبوعها الثالث وسط غياب مؤشرات انتهاء العمليات العسكرية قريبا، لا سيما بعدما فشلت المفاوضات بين الجانبين بالتوصل الى نتائج ايجابية من شأنها أن تضع حدّا للصراع الدموي، الذي لا ينفك يخطف أرواح مئات الأبرياء، ويهجّر ملايين المدنيين من منازلهم.

وفي أحدث حصيلة أممية، كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن 564 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ 24 شباط بينهم 41 طفلا.

في حين أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير إذ لم تتمكن بعد من تأكيد التقارير الواردة من المناطق التي يدور فيها قتال عنيف، موضحةَ أن “معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية والجوية”.

على خط مواز، أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، الجمعة، بأن “أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى اليوم 11 آذار”.

ما يعني زيادة حوالي 200 ألف لاجئ عن الرقم الوارد في تقرير المنظمة الصادر في 10 آذار الجاري.

وعلى نحو منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.

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