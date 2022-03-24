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الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الحرب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 5:53 مساءً
ارتفاع عدد ضحايا الحرب في أوكرانيا

ارتفاع عدد ضحايا الحرب في أوكرانيا

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 1035 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1650 آخرون خلال شهر واحد منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في بيان إن 90 طفلا بين القتلى، مضيفا أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب التأخير في الإبلاغ عن سقوط الضحايا في المناطق التي تشهد أعمالا عدائية شديدة، ومنها مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان منفصل إن 4.3 مليون طفل، أي أكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والبالغ عددهم 7.5 مليون طفل، شُردوا وإن منهم أكثر من 1.8 مليون فروا إلى الخارج.

وقالت أوكرانيا اليوم الخميس إن قواتها صدت القوات الروسية في بعض المناطق حول كييف ودفعتها للتراجع لكن روسيا لم تتخل عن الأمل في محاصرة العاصمة الأوكرانية والاستيلاء عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك في إفادة بثها التلفزيون “في بعض القطاعات تم دفع العدو للتراجع أكثر من 70 كيلومترا، وفي بعض القطاعات العدو موجود على مسافة 35 كيلومترا”.

وأضاف دون الاستشهاد بأدلة أن الكرملين يرسل عتادا عسكريا إضافيا إلى روسيا البيضاء لتعزيز قواته التي تهاجم كييف.

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