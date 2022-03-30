الأمم المتحدة تكشف عن آخر إحصائيات اللاجئين من أوكرانيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء أن ملايين الأوكرانيين فروا من بلادهم هربا من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقالت المفوضية في آخر إخصاء لها، إن 4,019,287 أوكراني فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، وأكثر من مليونين و300 ألف منهم توجهوا غربا إلى بولندا.

وقالت فرق الإغاثة إن تدفق اللاجئين تراجع في الأيام الأخيرة، إذ ينتظر كثيرون تطورات الحرب، بحسب أسوشيتد برس.

كما نزح ما يقدر بنحو 6.5 مليون شخص من ديارهم داخل أوكرانيا.

ميدانياً، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن الوحدات الروسية تعرضت لخسائر كبيرة في أوكرانيا وتراجعت إلى بلاروسيا لإعادة تنظيم صفوفها، مشيرة إلى أن روسيا ستناور وتركز في الفترة المقبلة على القصف المدفعي والصاروخي.

وعقب تحقيق تقدم في محادثات السلام في اسطنبول أمس، أعلنت روسيا أمس، أنها ستخفّض عملياتها العسكرية في كييف وتشيرنيهيف، مشيرة إلى أن خفض عملياتها القتالية في أوكرانيا يهدف لتهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات، وأن القوات الروسية ستركز على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير إقليم دونباس، إلا أن البنتاغون شكك في ذلك الإعلان.