الأمم المتحدة تنتقد كذب وتناقضات إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

قالت خبيرة في الأمم المتحدة أن إيران تواصل إطلاق أكاذيب بشأن أخطاء ارتُكبت في يناير 2020 أدت إلى إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قرب طهران بصاروخين.

ونددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، أثناء تقديمها أمام وسائل الإعلام خلاصات تحقيقها حول هذه القضية، بـ”تناقضات” عدة.

وقالت إن “العنصر الأكثر إثارةً للقلق هو أن تفسيرات السلطات الإيرانية للخطأ أو الأخطاء المرتكبة لا تستقيم”، معتبرة أن هذه التفسيرات “مليئة بالتناقضات، إنها متناقضة مع الوقائع والتحاليل التقنية للعديد من الخبراء”، مشيرةً إلى أنها استشارت العشرات منهم بالإضافة إلى عسكريين.

وتابعت “لماذا تسلط إيران الضوء على تفسيرات غير موثوقة؟ ربما لأن هناك الكثير من الأمور الأخطر ومن خلال خلق هذه التناقضات، هذه التفسيرات المحيّرة قليلاً، لن نتمكن من البحث عن الوقائع الأخطر”.

وسألت كالامار “لماذا تكذب إيران، لأنه ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه؟ لماذا لا تفسر بوضوح كيف أمكن للجيش الإيراني ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟”.

وأضافت “كيف لم تتبع الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها؟”، مشيرةً إلى “المقاربة البصرية” أو “التعليمات على أجهزة الرادار”.

وأكدت “بالطبع تمّت مهاجمة الطائرة عمداً، الإيرانيون أقروا بذلك، إلا أنهم قالوا إن ذلك كان عن طريق الخطأ”.