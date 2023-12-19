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الأمم المتحدة تندد بفشل روسيا في حماية المدنيين بأوكرانيا

منذ 35 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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أشار فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن روسيا فشلت “فشلا ذريعا” في اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين في أوكرانيا وإن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب.

وذكر تورك أن المراقبة التي أجراها مكتبه تشير إلى “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب ارتكبتها بالأساس قوات روسيا الاتحادية”.

وأضاف تورك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن هذه الانتهاكات تضمنت142 حالة إعدام بعد إجراءات موجزة لمدنيين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة للمعتقلين شملت عنفا جنسيا.

وتنفي روسيا بشدة ارتكاب أعمال وحشية أو استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وقال تورك “فشلت روسيا الاتحادية فشلا ذريعا في اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين والأهداف المدنية من تأثير هجماتها”.

وأردف قائلا إن القوات المسلحة لكلا البلدين، وخاصة روسيا، بحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف “لا بد أن تتوقفا عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها تأثيرات واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان ورسم خريطة دقيقة لمواقع الألغام”.

    المصدر :
  • رويترز

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