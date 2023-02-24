الأمم المتحدة تواصل عزل روسيا "بشدة" بعد عام من بدء غزو أوكرانيا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (الخميس 23-2-2023) على عزل روسيا، إذ دعت في الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو موسكو لأوكرانيا إلى “سلام شامل وعادل ودائم” مع مطالبة روسيا مجددا بسحب قواتها ووقف القتال.

وبعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين عن التصويت، وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط من العام الماضي.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار اليوم الخميس بأغلبية 141 صوتا مع امتناع 32 عضوا عن التصويت. وانضمت ست دول إلى روسيا في معارضة القرار.

عقوبات أمريكية جديدة

من جهته أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت غدا الجمعة مع زعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى السنوية الأولى لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيعلن عن عقوبات جديدة على من يدعمون الحرب الروسية.

واجتمعت المجموعة نفسها العام الماضي بعد ساعات من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا، وفرضت الجولة الأولى من العقوبات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الخميس “مجموعة السبع صارت ركيزة لردنا القوي والموحد على روسيا”. وأضافت أن القادة سيناقشون غدا الجمعة “كيف نواصل دعمنا لأوكرانيا” وسبل زيادة الضغط على روسيا بسبب الغزو الذي بدأ قبل عام.

وستشمل العقوبات القطاعات المصرفية والتكنولوجية والدفاعية الروسية وستؤثر على الأفراد والشركات المتورطة في الصراع، بحسب جان بيير.

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة ستعلن أيضا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل دعما اقتصاديا وأمنيا ودعما للطاقة.