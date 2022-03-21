الأمم المتحدة تُعلن حصيلة الفارين من أوكرانيا منذ بدء الحرب

ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا بسبب الحرب

أفادت الأمم المتحدة، الإثنين، بأن حوالى 3,5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط.

وغادر 10 ملايين شخص، أي ربع سكان أوكرانيا تقريبا، منازلهم هربا من الحرب “المدمّرة” التي تشنّها روسيا، وفق ما أعلن الأحد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3,489,644 شخصا هربوا من أوكرانيا، في آخر تحديث للأرقام قرابة الساعة 12,00 بتوقيت جرينيش، أي بزيادة 100,600 شخص منذ التعداد الأخير الأحد.

وحوالى 90% من الفارّين هم نساء وأطفال. أمّا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، فقد تستدعيهم الدولة للقتال، لذلك عليهم البقاء في بلادهم.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أكثر من 1,5 مليون طفل من بين الفارين.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن حوالى 186 ألفا من مواطني دول العالم الثالث فروا من أوكرانيا.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يغادر 4 ملايين شخص أوكرانيا، هربا من الحرب.

قبل الغزو، كانت أوكرانيا تضمّ حوالى 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014 والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.