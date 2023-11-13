الأمم المتحدة تُنكّس أعلامها.. و"دقيقة حداد" على أرواح 101 من موظفيها في غزة

وقف موظفو الأمم المتحدة اليوم الإثنين دقيقة صمت حدادًا على أكثر من 100 من زملائهم الذين قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب، بينما نُكست أعلام المنظمة الدولية.

ووقف موظفو الأمم المتحدة في مكاتب جنيف منكسي الرؤوس، بينما أُضيئت الشموع حدادًا على 101 موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقالت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف: “هذا أكبر عدد من موظفي الإغاثة الذين يقتلون في تاريخ منظمتنا في مثل هذا الوقت القصير”.

وأضافت: “نجتمع هنا اليوم، متحدين في هذا الموقع الرمزي جدًا، لإبداء الاحترام لزملائنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم أثناء الخدمة تحت لواء الأمم المتحدة.”

وقالت أونروا إن بعض موظفيها لاقوا حتفهم أثناء وقوفهم في طابور للحصول على الخبز، بينما قُتل آخرون مع عائلاتهم في منازلهم في القصف الجوي والتوغل البري الذي شنته إسرائيل على غزة إثر هجوم حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” على المستوطنات، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت فالوفايا: “أود أن أقول إننا نواجه بالفعل أوقاتًا شديدة الصعوبة لتعددية الأطراف في العالم. لكن الأمم المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وتأسست أونروا عام 1949 في أعقاب حرب 1948 وهي تقدم خدمات عامة تشمل المدارس والرعاية الصحية والمساعدات. وكثيرون من موظفي أونروا العاملون في غزة والبالغ عددهم خمسة آلاف هم لاجئون فلسطينيون أصلًا.