الأمم المتحدة: ثلثي اللاجئين الاوكرانيين يتوقعون البقاء في أماكنهم

بعد المعارك التي تشهدها الساحة الاوكرانية، نزح عدد كبير من السكان الى البلاد المجاورة بحثاً عن الامان، هذا وقد توصل مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن حوالي ثلثي اللاجئين الفارين من أوكرانيا، يتوقعون البقاء في البلدان التي تستضيفهم حتى تهدأ الأعمال القتالية ويتحسن الوضع الأمني في بلدهم.

وأظهر المسح الذي شمل حوالي 4900 لاجئ من أوكرانيا يعيشون الآن في جمهورية التشيك والمجر ومولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، أن أغلب اللاجئين، ومعظمهم نساء وأطفال، يأملون في العودة إلى ديارهم في نهاية المطاف. وأجري المسح بين منتصف مايو أيار ومنتصف يونيو حزيران.

وتقول المفوضية إن أكثر من 5.6 مليون لاجئ مسجلون الآن في أنحاء أوروبا، مع عبور ما يقرب من 8.8 مليون شخص من أوكرانيا وعودة نحو 3.3 مليون إليها منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وقال تقرير المفوضية الذي صدر الأربعاء “إنهم يتوقون إلى لم شملهم مع الأصدقاء والعائلة ويقلقون على من بقوا في البلاد. ويريد معظمهم الانتظار حتى يهدأ القتال”.

وذكرت المفوضية أن 40 بالمئة ممن يسعون للعودة يعتزمون القيام بذلك الشهر المقبل، مضيفة أن نسبة أعلى من اللاجئين القادمين من العاصمة كييف ومناطق في الغرب يخططون للعودة مقارنة بمن وصلوا من الشرق والشمال.