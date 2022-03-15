الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا تحوّل طفلاً واحداً إلى لاجئ كل ثانية

قالت الأمم المتحدة إن حرب أوكرانيا تحوّل كلّ ثانية طفلًا واحدًا إلى لاجئ، بعدما فرّ نحو 1.4 مليون طفل منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف: “وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا”.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في أوكرانيا “تحوّل طفلاً واحداً إلى لاجئ كل ثانية”.

وكان حوالي 157 ألف من مواطني دول ثالثة جزءً من الفارين من أوكرانيا بسبب القتال، فيما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه “أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقال ديون إن هذه الاحصاءات جاءت بناء على أعداد قدمتها السلطات الوطنية في البلدان المجاورة لأوكرانيا التي فر إليها اللاجئون.

من جهتها قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وصلوا الى بولندا وحدها.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش إن نحو 300 ألف انتقلوا من هناك إلى أوروبا الغربية.

وأشار سولتمارش إلى أن الغالبية العظمى من الفارين من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

وأعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، فيما قررت سلطات كييف فرض حظر تجول في العاصمة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بعد عدة ضربات روسية.