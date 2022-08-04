الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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الأمم المتحدة: رواندا تدخلت عسكريا في شرق الكونغو

منذ 4 دقائق
قوات مسلحة في الكونغو

قوات مسلحة في الكونغو

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قالت مجموعة من الخبراء بالأمم المتحدة إنها حصلت على “أدلة دامغة” على أن قوات من رواندا تقاتل إلى جانب جماعة (إم 23) المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقدم لها الأسلحة والدعم.

جاءت هذه النتائج في تقرير سري اطلعت عليه رويترز، الخميس.

ونفت رواندا في السابق اتهامات وجهتها إليها حكومة الكونغو بدعم (إم 23) وإرسال قوات إلى أراضيها. ونفت (إم 23) تلقيها دعما من رواندا.

وجاء في التقرير أن مجموعة الخبراء التابعين للأمم المتحدة “حصلت على أدلة دامغة على وجود أفراد من قوات الدفاع الرواندية في منطقة روتشورو وقيامها بعمليات عسكرية هناك بين نوفمبر 2021 ويوليو 2022”.

وأضاف التقرير أن أفرادا من قوات الدفاع الرواندية نفذوا هجمات مشتركة مع مقاتلي (إم 23) ضد جيش الكونجو وجماعات مسلحة كونغولية وزودوا المتمردين بأسلحة وذخائر وأزياء عسكرية.

وإلى الآن لم ترد السلطات في رواندا على طلب التعليق على التقرير.

وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا إنه يرحب بما توصلت إليه مجموعة خبراء الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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