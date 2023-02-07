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الأمم المتحدة: زلزال تركيا وسوريا ربما أودى بحياة آلاف الأطفال

منذ 13 دقيقة
زلزال تركيا- رويترز

زلزال تركيا- رويترز

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قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء إن الزلزال والهزات الارتدادية التي أعقبته ودمرت عشرات المباني في تركيا وسوريا ربما أودوا بحياة آلاف الأطفال.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف “الهزات التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا في وقت مبكر من صباح أمس ربما قتلت آلاف الأطفال”.

وأضاف أن المنظمة لم تتمكن من تحديد حصيلة القتلى من الأطفال.

وهز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين فأسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.

الزلزال، الذي أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية، هو أعنف زلزال تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على مستوى العالم منذ هزة أرضية في منطقة نائية بجنوب المحيط الأطلسي في أغسطس آب 2021.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز شرق تركيا اليوم الثلاثاء.

كان زلزال أمس الاثنين هو الأسوأ في تركيا منذ هزة بقوة مماثلة وقعت عام 1999 وأسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص. وأفادت أنباء بإصابة قرابة 16 ألف شخص في زلزال أمس الاثنين.

وأعاقت اتصالات الإنترنت الضعيفة والأضرار التي لحقت بطرق بين بعض من أكثر المدن التركية تضررا جهود تقييم أثر الكارثة والتخطيط للمساعدة.

    المصدر :
  • رويترز

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