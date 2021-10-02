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الأمم المتحدة: سنوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات العراقية

2 - أكتوبر - 2021
الأمم المتحدة

علم الأمم المتحدة

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أكدت جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، اليوم السبت، أن بعثتها ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح الانتخابات العراقية.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع مسؤولين محليين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إن “بعثة الأمم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير أحداث ذي قار على مشاركتهم في الانتخابات”.

وأضافت، أن “البعثة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في إنجاح الانتخابات”.

وأشارت بلاسخارات إلى أن “أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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