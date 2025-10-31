الأمم المتحدة: ضربات أمريكا ضد تجار مخدرات مزعومين "غير مقبولة"

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن الضربات الأمريكية على من يشتبه في أنهم تجار مخدرات قبالة سواحل أمريكا الجنوبية “غير مقبولة” وتشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال تورك في بيان أرسل إلى الصحفيين “هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، غير مقبولة… يجب على الولايات المتحدة وقف هذه الهجمات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إعدام الناس على متن هذه القوارب خارج نطاق القضاء، مهما كانت الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم”.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف أن تورك أثار المسألة بشكل مباشر مع السلطات الأمريكية.