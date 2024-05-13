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الأمم المتحدة: عدد القتلى الذين سقطوا في غزة لا يزال يتجاوز 35 ألفا

منذ 9 دقائق
تكدس جثث مجهولة الهوية في ساحات مستشفيات قطاع غزة

تكدس جثث مجهولة الهوية في ساحات مستشفيات قطاع غزة

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قالت الأمم المتحدة الاثنين إن عدد القتلى الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا يزال يتجاوز 35 ألفا، لكنها أوضحت أن وزارة الصحة في القطاع أصدرت تحديثا بشأن تفاصيل هؤلاء القتلى.

جاء ذلك بعد أن تساءلت إسرائيل عن السبب في حدوث تغيير مفاجئ في عدد القتلى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأرقام التي أعلنتها الوزارة والتي تستشهد بها المنظمة الدولية بانتظام في تقاريرها عن القتال المستمر منذ سبعة أشهر تعكس الآن تفاصيل القتلى البالغ عددهم 24686 “لأشخاص تم التعرف عليهم بالكامل”.

وقال حق للصحفيين في نيويورك “يوجد ما يزيد على عشرة آلاف جثة أخرى لا يزال يتعين التعرف عليها بالكامل، وبالتالي فإن تفاصيل هؤلاء -أي منهم من الأطفال وأي منهم من النساء- سيتم التحقق منها بمجرد اكتمال عملية تحديد الهوية”.

وتساءلت إسرائيل الأسبوع الماضي عن سبب الانخفاض المفاجئ في أعداد القتلى بين النساء والأطفال إلى النصف.

    المصدر :
  • رويترز

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