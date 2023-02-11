الأمم المتحدة عن زلزال تركيا: هذا "أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام"

لم تشهد المنطقة منذ سنوات طويلة هذا الدمار الهائل وعدد الضحايا الكبير الذي خلفه الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا فجر الاثنين 6\2\2023 منذ 100 عام تقريباً.

فيما قال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة السبت إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا هو “أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام”.

وأشاد جريفيث خلال إفادة صحفية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة ووصفها بأنها “استثنائية”.

وعبر لرويترز عن أمله في أن تصل المساعدات في سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومقاتلي المعارضة على حد سواء لكنه قال إن “الأمر لم يتضح بعد”.