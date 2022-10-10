الأمم المتحدة: غارات روسيا على أوكرانيا "تصعيد غير مقبول"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش “مصدوم بشدة” من غارات روسيا الجوية والتي كانت الأوسع نطاقا منذ بدء حرب أوكرانيا.

وأضاف دوجاريك في بيان “يشكل هذا تصعيدا آخر غير مقبول للحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون أغلى ثمن”.

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إنها أصابت “جميع الأهداف المحددة” في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح اليوم الاثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وفي وقت سابق صباح الإثنين، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 24 آخرون، إثر انفجارات هزت العاصمة كييف.

وقالت أوكرانيا إن الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمدت بوضوح إسقاط قتلى، متهمة روسيا بالإرهاب.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.