الأمم المتحدة: غزة تحتاج 16 سنة على الأقل لإعادة بناء المنازل المهدمة

أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2024، بأن عملية إعادة بناء المنازل المهدمة في قطاع غزة ستستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد تستغرق عدة عقود.

وتمخض القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر عن خسائر بمليارات الدولارات وأدى إلى تحول مبان خرسانية مرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام مع وصف مسؤول في الأمم المتحدة الدمار بأنه جعل قطاع غزة “مثل سطح القمر”.

وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دمرها الصراع الذي نشببعد هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع خمسة أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.