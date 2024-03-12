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الأمم المتحدة: فتح ممر بحري إلى غزة ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا

منذ 7 دقائق
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رحب مسؤولان كبيران بالأمم المتحدة الثلاثاء بفتح ممر بحري من قبرص لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لكنهم قالوا إن ذلك لا يمكن أن يحل محل إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة سيجريد كاج والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا “فيما يتعلق بإيصال المساعدات على نطاق واسع، لا يوجد بديل معتبر عن العديد من الطرق البرية ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة.

لا تزال الطرق البرية من مصر، ورفح على وجه الخصوص، والأردن ضرورية أيضا للجهود الإنسانية الشاملة”.

وأضافا “مع ذلك، فإن الممر البحري يمثل إضافة تشتد الحاجة لها وهو جزء من استجابة إنسانية مستدامة لتقديم المعونة بأكبر قدر ممكن من الفعالية عبر جميع الطرق الممكنة”.

    المصدر :
  • رويترز

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