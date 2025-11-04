الأمم المتحدة: قوات الأمن قتلت 48 شخصاً في احتجاجات بالكاميرون

قال مصدران في الأمم المتحدة لرويترز، اليوم الثلاثاء “إن قوات الأمن في الكاميرون قتلت 48 مدنيا في أثناء صدها لاحتجاجات مناهضة لانتخاب الرئيس بول بيا لفترة جديدة”، وهو أطول زعماء العالم بقاء في السلطة.

وأضاف المصدران أن غالبية القتلى سقطوا بالرصاص الحي، فيما لقي آخرون حتفهم متأثرين بجروح أصيبوا بها جراء الضرب بالهراوات والعصي.

ولم تعلن حكومة بيا عن عدد القتلى في الاحتجاجات، ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.

وأُعلن فوز بيا في الانتخابات بفارق مريح الأسبوع الماضي بحصوله على 53.66 بالمئة من الأصوات مقابل 35.19 بالمئة لزعيم المعارضة عيسى تشيروما بكاري، وهو متحدث سابق باسم الحكومة استقال من منصبه الوزاري في يونيو حزيران.

وكان تشيروما أعلن نفسه فائزا بعد وقت قصير من الانتخابات التي جرت في 12 أكتوبر تشرين الأول، واندلعت احتجاجات في مواقع مختلفة عقب ظهور النتائج الأولية التي أظهرت أن بيا، الذي يتولى السلطة منذ عام 1982، سيظل في منصبه لولاية ثامنة.

وقالت منظمة للمجتمع المدني تدعى “الوقوف من أجل الكاميرون” الأسبوع الماضي إن ما لا يقل عن 23 شخصا قُتلوا نتيجة قمع قوات الأمن للمحتجين.

ووقع ما يقرب من نصف القتلى الذي سجلته الأمم المتحدة في منطقة ليتورال بالكاميرون التي تضم مدينة دوالا الساحلية حيث وقعت أعنف احتجاجات مرتبطة بالانتخابات الأسبوع الماضي.

وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن ثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم أيضا في دوالا.

وهدأت الاحتجاجات بشكل ملحوظ هذا الأسبوع. ودعا تشيروما إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس الاثنين، وحث أنصاره على تعليق أنشطتهم والبقاء في منازلهم للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات.

ومن المتوقع أن يؤدي بيا اليمين يوم الخميس.