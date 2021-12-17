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الأمم المتحدة: كل أطراف الصراع الإثيوبي تنتهك حقوق الإنسان

17 - ديسمبر - 2021
تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا

تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا

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قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا ترتكب انتهاكات جسيمة، محذرة من “انتشار العنف” مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن “مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”.

وأكدت أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف عام”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة”.

وأضافت: “أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية

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