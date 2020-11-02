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الأمم المتحدة لا تستبعد ارتكاب جرائم حرب بإقليم ناغورني كاراباخ

منذ ساعة واحدة
أثار القصف في إقليم كاراباخ

أثار القصف في إقليم كاراباخ

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كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن مخاوفها من إمكانية ارتكاب جرائم حرب في إقليم ناغورني قره باغ.

وأوضحت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إلى أشرطة مصورة تتمتع بصدقية، تظهر إعدام القوات الأذربيجانية جنديين أرمينيين في زيهم العسكري، بالإضافة إلى هجمات طالت سكانا مدنيين “من دون تمييز”.

في الوقت نفسه، طالب رئيس وزراء أرمينيا تيكول باشينيان، الإثنين، بتحقيق دولي في وجود “مرتزقة أجانب” في الإقليم، بعد أن قال الجيش الأرميني إنه أسر اثنين من المرتزقة السوريين، الموالين لتركيا.

وقالت وزارة خارجية أرمينيا، إن “الجيش الأرميني في الإقليم أسر مرتزقا سوريا ثانيا في مطلع الأسبوع”.

وأضافت أن المرتزق من محافظة إدلب السورية، كما تم أسر آخر من حماة السورية الجمعة الماضي”.

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