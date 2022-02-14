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الأمم المتحدة.. لا خطط لإجلاء او نقل الموظفين من أوكرانيا

14 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 10:09 مساءً
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أن هناك حاليا 1661 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه لا توجد خطط لإجلائهم أو نقلهم.
وقال دوجاريك في إحاطة: “يوجد في أوكرانيا حاليا 1661 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة. لا توجد في الوقت الراهن خطط لإجلائهم أو نقلهم”.
وتواصلت دعوات عديدة من الدول لمواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا وتجنب السفر إلى هناك مع تصاعد التوترات العسكرية على حدودها مع روسيا، ومخاوف غربية من اجتياح روسي لأوكرانيا تنفيه موسكو.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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