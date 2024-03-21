الأمم المتحدة: لقطات الأقمار الصناعية تظهر دمار 35% من مباني غزة

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن ما يقرب من 32 ألف فلسطيني قُتلوا جراء الحملة التي شنتها إسرائيل بعد هجوم مسلحين من الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

استخدم المركز في تقييمه صورا عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية وتم جمعها في 29 فبراير شباط، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الصراع الأحدث.

وخلص إلى أن 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة، أي 88868 مبنى، تضررت أو دُمرت بالكامل.

وقال إن 31198 من المباني دمرت بالكامل و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وتابع المركز أن هذا ينطوي على زيادة بنحو 20 ألف مبنى مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في يناير كانون الثاني أظهرت دمار أو تضرر 30 بالمئة من مجمل المباني.

وأضاف “شهدت منطقتا خان يونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خان يونس تضرر 12279 مبنى إضافيا وشهدت غزة تضرر 2010… كان الضرر الأكبر في مدينة خان يونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا”.