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الأمم المتحدة: محاولة تسليم المساعدات الغذائية لشمال غزة "فشلت إلى حد كبير"

منذ 12 دقيقة
القوات الجوية الأمريكية تحضر لإسقاط المساعدات الإنسانية لسكان غزة

القوات الجوية الأمريكية تحضر لإسقاط المساعدات الإنسانية لسكان غزة (رويترز)

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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الثلاثاء 5-3-2024) إن المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال غزة الذي صار على شفا المجاعة “فشلت إلى حد كبير”.

وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير شباط بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة وبعد تعرض قوافله لهجمات من حشود جائعة.

وقال البرنامج، ومقره روما، في بيان إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن الجيش الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تم تغيير مسار الشاحنات ثم أوقفها لاحقا حشد كبير استولى على نحو 200 طن.

وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو “على الرغم من أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك”.

وأبلغ مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي مجلس الأمن بأن ما لا يقل عن 576 ألفا في قطاع غزة، أي نحو ربع سكانه، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأسبوع الماضي إن القوات الإسرائيلية قتلت 118 شخصا كانوا يحاولون الحصول على مساعدات من قافلة بالقرب من مدينة غزة، وقال الناجون إنهم تعرضوا لإطلاق النار. وقالت إسرائيل إن معظم القتلى سقطوا نتيجة للتدافع أو الدهس وسط حالة من الارتباك.

    المصدر :
  • رويترز

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