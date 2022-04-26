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الأمم المتحدة مستعدة لإنقاذ الأرواح في ماريوبول المحاصرة

26 - أبريل - 2022
آثار القصف الروسي على ماريوبول

آثار القصف الروسي على ماريوبول

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أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء بأنه مستعد لاستخدام موارد المنظمة بالكامل لإنقاذ الأرواح وإجلاء الناس من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “آلاف المدنيين في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية تنقذ حياتهم وكثير منهم غادروا”.

وأضاف “الأمم المتحدة مستعدة لتعبئة مواردها البشرية واللوجستية بشكل كامل للمساعدة في إنقاذ الأرواح في ماريوبول”، واقترح التنسيق مع الصليب الأحمر للسماح لمن يتحصنون داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول بالمغادرة.

وفي حديثه عن تقارير حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، قال جوتيريش إنه يشعر بالقلق وإن هذه التقارير تتطلب تحقيقا مستقلا.

ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق.

وأضاف غوتيرش، لدينا تفسيرات مختلفة بشأن أوكرانيا لكن هذا لا يمنعنا من الانخراط في الحوار.

ومن جهة أخرى، أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن تقريرا أكثر تفصيلا عن الاتصال الهاتفي سيصدر لاحقا.

    المصدر :
  • رويترز

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