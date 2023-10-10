الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمم المتحدة: نزوح نحو 200 ألف شخص من غزة

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 1:41 مساءً
صاروخ من غزة- أرشيفية

صاروخ من غزة- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الثلاثاء إن نحو 200 ألف شخص، أو قرابة عشرة بالمئة من السكان، فروا من ديارهم في غزة منذ بدء الهجمات، وهم معرضون لنقص مياه الشرب والكهرباء بسبب الحصار.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي بجنيف “تصاعدت وتيرة النزوح بشكل كبير في عموم قطاع غزة، حيث تجاوز العدد 187500 شخص منذ يوم السبت. ويحتمي معظمهم في المدارس”.

وأضاف أن من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة سجلت 13 هجوما على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد في مطلع الأسبوع، مضيفا أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في القطاع نفدت بالفعل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مارين لوبان
لوبان: لإخلاء غزة من السكان والقضاء على "حماس"
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
طوفان الأقصى
مفوض حقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية أصابت مباني ومدارس في قطاع غزة
خريطة قبرص
طوفان الأقصى
قبرص: مستعدون للمساعدة في إجلاء رعايا أجانب يرغبون في مغادرة إسرائيل

الأكثر قراءة

عناصر من حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
عناصر من حركة حماس
"حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
شاني لوك
تفاصيل جديدة حول اختفاء بلوغر ألمانية في صحراء النقب جنوب إسرائيل