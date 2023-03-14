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الأمم المتحدة: نسعى لاستمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

منذ ساعتين
ستيفان دوجاريك

ستيفان دوجاريك

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن غوتيريش “يبذل كل جهد ممكن” لضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود “في ظل الظروف الحالية”.

وترغب روسيا في تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما.

وقال دوجاريك “من المنتظر تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما ولكن في الظروف الحالية يركز الأمين العام وفريقه الذي يتواصل بشكل وثيق مع جميع الأطراف على بذل كل ما هو ممكن لضمان استمرار المبادرة”.

أكدت الأمم المتحدة الاثنين التزامها باتفاق الحبوب في البحر الأسود، قائلة إن مديرها العام سيبذل قصارى جهده للحفاظ على “سلامته” بعد أن طرحت موسكو تجديده لفترة أقصر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان في وقت متأخر من الاثنين بعد اجتماع في جنيف الاتفاق “أكد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة مبادرة حبوب البحر الأسود وضمان استمرارها”. واقترح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين خلال المحادثات تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما، أو نصف مدة التمديد السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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