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الأمم المتحدة: نقص المياه في غزة أصبح مسألة حياة أو موت

منذ ساعة واحدة
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حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أن نقص المياه في غزة أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان.

وشدّدت في بيانها، على ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة.

وقال المفوّض العام للـ”أونروا” فيليب لازاريني: “في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرّض أكثر من مليوني شخص للخطر بسبب نقص المياه. لقد أصبحت مسألة حياة أو موت هذا أمر ضروري، ويجب تسليم الوقود إلى غزة على الفور لتوفير المياه لمليوني شخص”.

وأكّدت الوكالة أن قطاع غزة يعاني من نفاد المياه النظيفة بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.
ويضطر الناس إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وتابع: “نحن بحاجة ماسّة إلى إيصال الوقود إلى غزة. فالوقود هو الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة. وإذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء. المياه باتت الآن طوق النجاة الأخير المتبقي. أدعو إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية”.

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