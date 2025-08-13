الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
الأمم المتحدة: وفاة 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 5:33 مساءً
A young migrant looks for land through binoculars, aboard the migrant search and rescue ship Sea-Watch 5, operated by German NGO Sea-Watch, as the ship makes its way towards the designated port of Salerno, Italy, August 13, 2025. REUTERS

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة ووسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

وذكرت تقارير أولية نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن رجال الإنقاذ انتشلوا 20 جثة حتى الآن ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. ويُعتقد أن ما بين 70 و80 شخصا تمكنوا من النجاة.

وعبر فيليبو أونجارو من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عن “حزنه العميق” بعد تلك الكارثة، وقال إن المزيد من المهاجرين ربما ما زالوا مفقودين في البحر.

وكتب على حسابه على إكس “تسنى انتشال 20 جثة وما زال هناك عدد مماثل من المفقودين”.

  • رويترز

