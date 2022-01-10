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الأمم المتحدة: يجب الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع الموقوفين في كازاخستان

10 - يناير - 2022
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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دعت الأمم المتحدة للالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع الأشخاص الموقوفين أثناء الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، تعليقا على الأوضاع في كازاخستان: “نواصل متابعة التطورات. وأعتقد أنه من المهم أن يتم تطبيق العدالة بحق الموقوفين أينما كانوا وفقا للمعايير الدولية”.

يذكر أن الوضع في كازاخستان احتدم منذ أوائل يناير الجاري، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على زيادة أسعار الوقود في عدد من المدن الكازاخستانية. وتحولت الاحتجاجات إلى اضطرابات وأعمال الشغب التي خلفت العشرات من القتلى ومئات المصابين، بمن فيهم رجال الأمن.

وألقت قوات الأمن الكازاخستانية القبض على آلاف الأشخاص الذين يشتبه بمشاركتهم في أعمال الشغب.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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