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الأمم المتحدة: 100 ألف نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا

25 - فبراير - 2022
موجات النزوح في أوكرانيا

موجات النزوح في أوكرانيا

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أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا، فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية، شابيا مانتو لوكالة فرانس برس “لا نستطيع إلى الآن تأكيد الأرقام الدقيقة، ولكن من الواضح أن عمليات انتقال كبيرة سجلت داخل البلاد مع بعض الحركة عبر الحدود”.

وأضافت “نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافا عدة عبروا الحدود الدولية”.

وفي وقت سابق، أعلن المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي تعزيز عمليات وقدرات مفوضية اللاجئين في أوكرانيا والدول المجاورة.

كذلك، دعا حكومات الدول المجاورة لأوكرانيا “إلى إبقاء الحدود مفتوحة أمام الأفراد الذين يبحثون عن الأمن والحماية”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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