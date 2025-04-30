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الأمن الإسرائيلي يفحص طردًا مشبوهًا أرسل إلى مكتب نتنياهو

منذ 14 ساعة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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كشف إعلام عبري، أنّ ظرفا مشبوها وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، ، مساء الثلاثاء.

ونقل موقع “والا” العبري الخاص عن مكتب نتنياهو إن “ظرفا مشبوها وصل مكتب نتنياهو في القدس الغربية، حيث يتم فحصه حاليا من قبل الجهات الأمنية المختصة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر حكومية لم يسمها، أنه تم تفعيل بروتوكول التعامل مع المواد الخطرة.

ويتعلق الأمر بإجراء يُطبق عادة عند وصول طرود مشبوهة إلى مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، ويتضمن استدعاء وحدة متخصصة بالمتفجرات، وفحص الظرف، وإغلاق مداخل الموقع كإجراء احترازي.

وحتى الساعة 16:40 ت.غ، لم ترد معلومات إضافية حول محتوى الظرف أو نتائج الفحوصات الأولية.

    المصدر :
  • الأناضول

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