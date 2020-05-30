الأمن الإيراني يشن حملة اعقتالات ضد عرب خوزستان

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شنت قوات الأمن الإيرانية حملة اعقتالات جديدة في مدينة شوشتر التابعة لمحافظة خوزستان، ذات الأغلبية العربية جنوب البلاد.

وقالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، اليوم السبت، إنها تعرفت على هوية ثمانية معتقلين فقط، بين عدد كبير من الموقوفين، فيهم فتيان أقل من 18 عاما، في مدينة شوشتر التابعة للمحافظة.

ونقل موقع إذاعة ”فردا“ المعارض، عن المنظمة أن أسماء ثمانية من المعتقلين هم: ”حكيم الكعبي، علي البدوي، محمد البدوي، حامد الزغيبي، أيوب الطرفي، عامر رحيمة، حامد العقيلي، ومصطفى العقيلي“.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الأمن اعتقلت نحو 30 شخصا في حملة صباح اليوم على بلدات أنديشة وعلم الهدى ومركز شوشتر الثقافي.

وأضاف التقرير أن السطات لم تحدد التهم الموجهة للمعتقلين حتى الآن.

وكان قائد قوات الشرطة في محافظة خوزستان، اللواء حيدر عباس زاده، قد أعلن الخميس، عن اعتقال 14 شخصا في مدينة معشور العربية بتهمة ”الانضمام لجماعات تكفيرية تطالب بالانفصام“.

وقال اللواء زاده لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”هؤلاء الأشخاص فتحوا النار على مقر الشرطة، الباسيج، ولوحوا بالأعلام وأرسلوا مقاطع فيديو إلى الخارج، يريدون تدمير البلاد“.