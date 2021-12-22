الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الأمن الجماعي" ويريفان تدعوان إلى البدء في تحديد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

22 - ديسمبر - 2021

سكرتير مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس

A A A
طباعة المقال

دعا سكرتير مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إلى البدء في تحديد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن الأرمني أن غريغوريان وزاس ناقشا أثناء لقاء لهما في يريفان، البرامج المخطط لتنفيذها في فترة تولي أرمينيا رئاسة المنظمة التي تضم أرمينيا وروسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، والتي ترى مهمتها في مواجهة الإرهاب والتطرف وتداول المخدرات بطريقة غير شرعية وضمان الأمن البيولوجي وأمن الهجرة.

وذكر البيان أن غريغوريان أطلع الأمين العام للمنظمة على الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة تهيئة الظروف للبدء في عملية ترسيم وتحديد الحدود بين البلدين في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، القضايا المتعلقة بتخفيض التوتر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية والطاجيكية القرغيزية والطاجيكية الأفغانية. وأشار الأمين العام لـ “الأمن والجماعي” إلى تهديد زيادة تدفق لاجئين أفغان إلى أراضي الدول الأعضاء في المنظمة.

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات أوكرانية من طراز بيرقدار تي بي 2
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حملة تبرعات في بولندا لشراء "مسيرة" لأوكرانيا
    علم ليبيا
    المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطته لحل أزمة الانسداد السياسي
    إمدادات القمح
    الأردن يشتري 120 ألف طن قمح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة