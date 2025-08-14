الأمن الروسي يعلن تدمير منشآت أوكرانية لإنتاج منظومات صواريخ باليستية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط بالتعاون مع وزارة الدفاع برنامجا صاروخيا سريا لأوكرانيا كان يهدف إلى تطوير صواريخ باليستية من طراز “سابسان” قادرة على استهداف عمق روسيا.

وأكدت السلطات الروسية أن العملية المشتركة أسفرت عن تدمير منشآت أوكرانية متخصصة في الصناعات الحربية، كانت تُستخدم لتطوير وتصنيع هذه الصواريخ. وأشارت إلى أن المعلومات الاستباقية التي حصلت عليها أجهزة الأمن سمحت لها بتحديد الإحداثيات الدقيقة لهذه المنشآت قبل تنفيذ الضربات بدقة عالية.

وأوضح بيان الأمن الفدرالي أن “أوكرانيا كانت تعتمد في تطوير هذا البرنامج الصاروخي على التقنيات والمخزونات العسكرية المتبقية من العهد السوفيتي، في إطار ما وصفه بـ”مشروع سري لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى”.

وأضاف: “بإذن من ممثلي الناتو، خططت أوكرانيا لاستخدام نظام “سابسان” لشن هجوم في عمق الأراضي الروسية ولكن بفضل الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط تطوير البرنامج الصاروخي الأوكراني”.

وأوضح أن كييف كانت تخطط لاستخدام صواريخ “سابسان” لتنفيذ ضربات ضد أهداف استراتيجية داخل روسيا، بدعم وموافقة ممثلي دول حلف الناتو.

وأكدت موسكو أن القاعدة التقنية الكاملة لإنتاج الصواريخ الباليستية الأوكرانية بعيدة المدى قد تم تدميرها بالكامل، ما يُعد “ضربة استباقية حاسمة” لمنع أي تهديد مستقبلي من هذا النوع.

وأشارت التقارير إلى أن إنتاج صواريخ “سابسان” كان يجري في منشآت دفاعية تقع في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وسومي شرقي أوكرانيا، واللتين تم استهدافهما في العملية العسكرية الأخيرة.