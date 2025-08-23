الأمن السوري يحرر عددًا من المخطوفين في السويداء ويعيدهم إلى ذويهم

قوات الأمن السورية تتجمع بالقرب من لافتة على الطريق مكتوب عليها ”مدينة السويداء“ أثناء دخول القوات السورية إلى مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز

كشفت السلطات الأمنية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، عن تحرير عدد من المدنيين المخطوفين وتسليمهم لذويهم.

أفاد بذلك قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، في فيديو بثته قناة “الإخبارية السورية” الرسمية على حسابها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، السبت.

وأوضح أن الحادثة جرت قبل 10 أيام عندما كان المخطوفون، لم يذكر عددهم، متجهين نحو السويداء من جهة مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق (جنوب).

وأضاف الدالاتي: “وصلنا بلاغ باختطاف حافلة ونحن استنفرنا وتابعنا تفاصيل الحادثة”.

وأردف أنه “بعد مساع حثيثة ومتابعة أمنية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بدرعا استطعنا الوصول إلى معلومات عن تواجد العائلة في مناطق أهلنا من البدو”.

وبين أن الحادثة جرت على خلفية “أن من أخذوهم لديهم مختطفون داخل السويداء وأنهم كانوا يتعرضون لابتزاز ولا يستطيعون الوصول إلى ذويهم”، مشددا على أن موضوع الاختطاف “مدان ومستنكر”.

وقال الدالاتي: “استطعنا من خلال بعض القنوات التواصل معهم (الخاطفين الذين لم يسمهم) وإعادة المختطفين إلى ذويهم بسلام”.

ولفت إلى أن المختطفين المحررين قالوا إنه “تمت معاملتهم (من قبل الخاطفين) بشكل جيد، لكن مرة أخرى أقول إن هذا الملف يجب إغلاقه سريعا”.

ودعا الدالاتي “كل من لديه مفقودين في السويداء للتوجه إلى الدولة التي ستقوم بمسؤولياتها بكامل جهدها لاستبيان مصيرهم وإعادتهم”.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

لكن إسرائيل استغلت الموقف، وتذرعت بـ”حماية الدروز” لتصعيد عدوانها على سوريا وانتهاكاتها ضد البلد العربي، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، مطالبة بإلزام إسرائيل الامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.