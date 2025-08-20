الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
الأمن السوري يعتقل "أحد أخطر مجرمي الحرب" في حماة

منذ 6 دقائق
راتب فهد الحسين

راتب فهد الحسين

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة السورية العميد ملهم محمود الشنتوت، عن اعتقال راتب فهد الحسين وهو “أحد أخطر مجرمي الحرب” في محردة.

وأشار العميد الشنتوت إلى أن الحسين شغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في منطقة محردة خلال حكم النظام السابق، وارتكب خلالها جرائم حرب عديدة استهدفت أهالي المناطق الثائرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين نتيجة مجازر جماعية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص، مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

