السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمن السوري يعلن إحباط هجوم إرهابي لداعش في الميادين و"تحييد" منفذيه

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2025 12:25 مساءً
قوات الأمن السورية. رويترز

قوات الأمن السورية. رويترز

A A A
طباعة المقال

قتل عنصر أمن سوري، يوم أمس الجمعة، جراء هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور (شرق).

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بوقوع “هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية (الأمني) في مدينة الميادين بدير الزور”.

وأضافت أن “عناصر الحاجز تمكنوا من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه”.

وأوضحت “سانا” أن الهجوم أدى إلى استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي.

من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان، إن “قوات الأمن الداخلي أحبطت محاولة هجوم إرهابي في مدينة الميادين نفذها عنصران من بقايا تنظيم داعش”.

وأشار الشملان، في حديثه لـ”سانا”، أن “أحد الإرهابيين حاول تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا نقطة أمنية، فيما اندفع الثاني، وهو انغماسي مسلح بسلاح فردي، لمهاجمة عناصر النقطة الذين تمكنوا من تحييد الانتحاري قبل أن يفجر نفسه، والاشتباك مع الثاني والسيطرة عليه، ما أسفر عن تحييد الإرهابيين كليهما”.

وأردف: “خلال التصدي للهجوم الإرهابي، ارتقى أحد مقاتلي الأمن الداخلي شهيدا أثناء أدائه واجبه في الدفاع عن أهله وبلده”.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.

    المزيد من أخبار العالم

    الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الناتو يعلن تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ضد أي هجوم روسي
    قصف روسي على أوكرانيا - أرشيفية رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تصعيد عسكري متبادل.. هجمات مسيرة على مناطق روسية وضربات جوية على كييف
    رئيس كوريا الجنوبية الجديد لي جيه-ميونغ
    الرئيس الكوري الجنوبي يصل طوكيو لتعزيز التعاون الأمني قبل زيارة واشنطن

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    رئيس الحكومة نواف سلام
    بعد لافتات تخوّن رئيس الحكومة.. القضاء يتحرك ويلاحق الفاعلين!