الأمن السوري يعلن إحباط هجوم إرهابي لداعش في الميادين و"تحييد" منفذيه

قتل عنصر أمن سوري، يوم أمس الجمعة، جراء هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور (شرق).

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بوقوع “هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية (الأمني) في مدينة الميادين بدير الزور”.

وأضافت أن “عناصر الحاجز تمكنوا من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه”.

وأوضحت “سانا” أن الهجوم أدى إلى استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي.

من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان، إن “قوات الأمن الداخلي أحبطت محاولة هجوم إرهابي في مدينة الميادين نفذها عنصران من بقايا تنظيم داعش”.

وأشار الشملان، في حديثه لـ”سانا”، أن “أحد الإرهابيين حاول تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا نقطة أمنية، فيما اندفع الثاني، وهو انغماسي مسلح بسلاح فردي، لمهاجمة عناصر النقطة الذين تمكنوا من تحييد الانتحاري قبل أن يفجر نفسه، والاشتباك مع الثاني والسيطرة عليه، ما أسفر عن تحييد الإرهابيين كليهما”.

وأردف: “خلال التصدي للهجوم الإرهابي، ارتقى أحد مقاتلي الأمن الداخلي شهيدا أثناء أدائه واجبه في الدفاع عن أهله وبلده”.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.