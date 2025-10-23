الأمن السوري يفكك "خلية إرهابية" تُخطط لاغتيالات في اللاذقية... ما علاقة رامي مخلوف؟

تمكنت، اليوم الخميس، قوات الأمن الداخلي وقوى الأمن العام من إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تُخطط لاغتيالات في محافظة اللاذقية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الخلية الإرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة، بدعم وتمويل من رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأضاف البيان: «شهدت محافظة اللاذقية مؤخراً تصاعداً في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تُنفذها جهات مدعومة خارجياً ومرتبطة ببقايا النظام البائد، مستهدفة مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية». وأكد البيان أن «قيادة الأمن الداخلي تؤكد استمرار جهودها لمواجهة هذه المخططات، وضمان استقرار المحافظة والحفاظ على الأمن العام».

وأشار البيان: «تُشدد قيادة الأمن الداخلي السوري على أن سلامة المواطن واستقرار الوطن خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأي تهديد لأمن البلاد سيُواجَه بمسؤولية كاملة من قِبل وحدات الأمن الداخلي».

قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية في حماية أمن واستقرار المحافظة، تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ عملية محكمة بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية pic.twitter.com/7qtHJ583GQ — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) October 23, 2025