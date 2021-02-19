الأمن الصومالي يغلق شوارع العاصمة.. ومعركة شديدة بالأسلحة النارية

اندلعت معركة بالأسلحة النارية، اليوم الجمعة، في وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.

ولم يتضح بعد من هم أطراف القتال. وقبل أقل من ساعة نشر المعارض الصومالي البارز، عبد الرحمن عبد الشكور، مقطع فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا من المحتجين في أحد الشوارع، في تحد لحظر الحكومة للمظاهرات.

في السياق ذاته، فقد تعرضت قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) في الصومال، اليوم الخميس، لتفجير لغم أرضي، وسط أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.

ووقع التفجير الذي استهدف قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، بين بلدتي دنو وغولوين، في محافظة شبيلى السفلى، جنوبي الصومال .

وبحسب وسائل إعلام صومالية، كان الانفجار قويا للغاية، وخلّف قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوغندية العاملة ضمن “أميصوم”، أثناء عبورها المنطقة.