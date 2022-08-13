السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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الأمن العراقي يحبط محاولة لبيع طفل من قبل ذويه

منذ ساعتين
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، السبت، محاولة بيع طفل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ذويه في بغداد.

وقالت وزارة ااخلية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” إن معلومات استخبارية وردت لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة إليها تفيد بأن أب عرض طفله للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ خمسة آلاف دولار أميركي.

وأضافت أن عناصر الاستخبارات نصبوا “كمينا محكما” للرجل الذي ادعى أن الطفل ليس ابنه وأنه اشتراه “بمبلغ أربعة آلاف دولار أميركي قبل المجيء به إلى بغداد”.

وأكدت أن “عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات العراقي”، مشيرة إلى أن “القاضي قرر إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال”.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، في 26 يونيو الماضي، إحباط عملية مماثلة لبيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي (حوالي 10 آلاف دولار أميركي) في محافظة النجف.

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