الأمن الغذائي.. روسيا تفرض شروطًا مقابل فتح موانئ أوكرانيا

تستمر الجهود العالمية لإعادة تشغيل الموانئ الأوكرانية لتصريف منتجات القمح والحبوب والمواد الغذائية الى الاسواق العالمية، فيما يغرق العالم في أزمة تهدد الأمن الغذائي قد تسبب بحدوث مجاعات في مناطق مختلفة من العالم.

في هذا الإطار، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتصدر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

ويوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.

في وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا، للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تيليجرام بعد أن تحدث إلى رئيس المجلي الأوروبي “شارل ميشيل” الذي زار مدينة أوديسا الأوكرانية: “من المهم منع أزمة غذاء في العالم تتسبب فيها التحركات العدوانية الروسية”.

وأضاف: “يجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية أمام تصدير القمح”.