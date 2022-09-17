الأميران وليام وهاري يستعدان لوقفة صامتة أمام نعش جدتهما

يستعد الأميران البريطانيان وليام وهاري للقيام بوقفة صامتة أمام نعش جدتهما الراحلة الملكة إليزابيث السبت.

وسينضم إلى الشقيقين أبناء عمومتهما الستة في وقفة صامتة لمدة 15 دقيقة في قاعة وستمنستر بوسط لندن، بعد ليلة من انضمام والدهما الملك تشارلز إلى أشقائه الثلاثة في تكريم مماثل للملكة.

ومر عشرات الآلاف من الأشخاص بالفعل أمام النعش في تدفق ثابت ومهيب وقد اصطفوا في طوابير لساعات في درجات الحرارة الباردة، وبعضهم خلال الليل، لإبداء احترامهم لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

والجمعة، شوهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وهي تنحي أمام النعش بقاعة وستمنستر، وأرديرن أحد 100 رئيس ورئيس حكومة من المتوقع أن يحضروا الجنازة الرسمية الاثنين.

وقالت شرطة لندن الجمعة إن الجنازة الرسمية تمثل لها أكبر عملية أمنية على الإطلاق إذ يشارك بها رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من عائلات مالكة.

والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين زعماء الدول الذين أكدوا مشاركتهم في الجنازة.

وسيلتقي الملك تشارلز السبت برؤساء وزراء 14 دولة أخرى يعتبر هو رئيسها، كما سيلتقي بالعاملين في أجهزة الطوارئ الذين يساعدون في تنظيم الجنازة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت إن نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان سيحضر جنازة الملكة إليزابيث.

كما وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية الجمعة إن جنازة الملكة إليزابيث سيحضرها نحو 500 ضيف من 200 دولة ومنطقة تقريبا.

وأضاف المصدر أن ما يقرب من 100 رئيس ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد عائلات مالكة سيحضرون الجنازة.

ومن بين الضيوف المتوقع حضورهم ولي عهد البحرين وأمير قطر وسلطان عمان، وقال المصدر إن ممثلا عن العائلة المالكة السعودية سيحضر أيضا.